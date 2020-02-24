Aksigorta'dan kadın sporculara destek

Aksigorta, Kadın Sigortacılar Derneği (KASIDER) iş birliğiyle dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanan başarılı sporcu ve antrenörlerini Macaristan'da gerçekleşen Dünya Kulüpler Kupası'nda destekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki Aksigorta sponsorluğunda ve KASIDER desteği ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü sporcuları, Dünya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Macaristan'ın Eger şehrinde 21-24 Şubat'ta düzenlenen Dünya Kulüpler Kupasında Türkiye'yi temsil etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü'nü temsil eden sporcular 1.500 metre Dünya Gençler Şampiyonu Ayşe Ceren Yeşilbaş ve 50 metre Dip ve 50 metre Bayrak Dünya Gençler İkincisi Beril Ülker ve Milli Takım antrenörleri Alper Erkmen ve Eşref Ayvaz, Dünya Kulüpler Kupası'nda, Aksigorta sponsorluğunda Türkiye adına yarıştı.