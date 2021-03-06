Aksigorta'dan Kadınlar Günü'ne özel hediye

Aksigorta, acente ve kadın çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi veya meme USG hizmeti hediye ediyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Kadınlar Günü'nde meme sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede acente ve kadın çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi veya meme USG hizmeti hediye edecek olan Aksigorta, bu amaçla meme kanserine karşı bilinçlenmeyi sağlayacak.

Tüm Türkiye'de geçerli olan kampanyada 08-26 Mart arasında satın alınan Hayata Devam Sigortası poliçe sahibi kadınlar, Onkoloji Destek Paketine ek olarak mamografi veya meme USG hizmetinden yararlanabilecek.

Kadın çalışanlar ve acente sahipleri ise çağrı merkezi üzerinden isim-soyisim ve acente kodları ile birlikte kampanyaya dahil olarak, hediye mamografi veya meme USG hizmetini 30 Haziran 2021'e dek kullanabilecekler.