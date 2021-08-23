Aksigorta'dan "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesi

Aksigorta'nın en büyük dağıtım kanalı olan acenteleri için hayata geçirdiği "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesinde, Aksigorta'nın acenteleri, şirketin onlara ve müşterilerine sağladığı fayda ve uygulamaları, yeni acentelere verecekleri tavsiyeleri video röportaj formatında anlatacak.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün, hizmet ve uygulamalarını geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, en büyük dağıtım kanalı olan Türkiye genelindeki 3 bini aşkın acentesi için yeni bir proje hayata geçirdi.

60 yıldır olduğu gibi salgın sürecinde de acentelerinin yanında olan Aksigorta, 10 bölgeden 40 acente ile gerçekleştirilecek video röportajlarla "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesini başlattı.

"Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesinde acenteler, Aksigorta'nın kendilerine ve müşterilerine sağladığı fayda ve uygulamaları, acentelere sağlanan ek paketleri, segmentasyon ayrıcalıklarını, Aksigorta'nın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini, acente eğitimlerini ve müşteri hikayelerini anlatacak.

Her hafta Aksigorta'nın Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarında yayımlanacak videolar, Aksigorta'nın acenteleriyle olan ilişkisini pekiştirirken, yeni acenteler için de tavsiye ve deneyim fırsatı sunacak.