Aksigorta, dijital asistanı ADA ile 3 milyon işlem gerçekleştirdi - Son Dakika

Sigortacılık sektöründen yapay zeka uygulamasıyla öne çıkan Aksigorta, dijital asistanı ADA ile 2 senede 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirerek, müşteri memnuniyetini de artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018'de sigorta sektörünün ilk yapay zeka uygulaması Aksigorta Dijital Asistan'ı (ADA) başlatmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, yeni nesil sigortacılık dönemini başlatan ve dijitalleşmeyle birlikte sigortacılığı kolay, yalın ve erişilebilir hale getirdiklerini belirterek, "Sektörün ilk yapay zeka uygulaması ADA ile 2018'de 6 departmanda 30 farklı iş sürecini yönetirken, şu anda 8 farklı departmanda 70'ten fazla iş sürecimizi yapay zekaya emanet ettik. İlk yıl 1 milyon işlemle çıktığımız bu dijitalleşme yolunda, 2019 sonu itibarıyla toplamda 3 milyon işlemi ADA ile gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti arttı

Demirel, iyi tanımlanmış işleri yapay zekaya devrederek, çalışanların daha katma değerli işlere yöneldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"ADA, insan kaynakları, çağrı merkezi, finans ve muhasebe, hasar, UW, acenteler, broker ve kurumsal satış kanallarının yanı sıra hukuk departmanlarına önemli oranda destek sundu. Aynı zamanda ADA, 200 milyon prim üretimi yapılan filo işlemlerinde tüm süreci baştan sona yönetti. Bu sayede çalışanlarımızın katma değerli işlere yönelmesini ve verimliliğin artmasını sağladık. Dijitalleşme ile birlikte operasyonel verimliliğin artışının yanı sıra müşteri deneyiminde de oldukça iyi gelişmeler yaşandı. 400 bin hasar evrakı ADA tarafından ayrıştırılıyor, hasar dosyası ile eşleştiriliyor.

Türkiye genelinde 2 bin 500 acenteden gelen yaklaşık 680 bin talep ADA tarafından cevaplanıyor, cevaplanma süresi 2 saatten 2 dakikaya düştü. Öte yandan, yine sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ADA alt tabanlı WhatsApp Business ile müşterilerimiz hasar dosyalarını 7/24 akıllı telefonlarından takip edebiliyorlar. Tüm bu gelişmelerle, Aksigorta olarak müşteri memnuniyetimizi 3 puan artırmış olduk."

Yakın zamanda yapay zekanın kullanıldığı iş süreçlerinde artış yaşanacağını vurgulayan Demirel, "IOT (Nesnelerin İnterneti), görsel tanıma ve konuşma sentezi gibi yapay zeka yeteneklerini de kullanarak diğer sigortacılık süreçleri ile entegrasyon konusunda araştırmalara devam ediyoruz. ADA, yakın gelecekte tüm yapay zeka bileşenleri ve bunlarla entegre diğer teknolojileri kullanarak tüm süreçlerimizde en büyük yardımcımız olacak." ifadelerini kullandı.