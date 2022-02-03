Aksigorta, "Sürekli Mükemmellik" ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

Aksigorta, Kincentric tarafından düzenlenen "En İyi İşyerleri" ödülleri kapsamında 4 yıldır üst üste aldığı ödüllerle "En İyi İşyeri" seçilerek "Sürekli Mükemmellik" ödülünü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yeni Nesil Sigortacılık" anlayışıyla hizmet veren Aksigorta, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla gerçekleştirdiği ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında, 4 yıldır üst üste aldığı ödüllerle "En İyi İşyeri" seçilerek "Sürekli Mükemmellik" ödülü elde eden 7 şirketten biri oldu.

Aksigorta'nın kazandığı bu ödül, çalışan bağlılığının yanında "çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" kriterlerine göre belirlendi.

En büyük yatırım insan kaynağına

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, böyle bir ödüle layık görülmenin çok gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın görüşleri ile çalışma ortamımızda bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek odağı kriterlerini karşılayarak bu ödülü üst üste 4. kez almak gurur verici. Bu istikrarın getirdiği 'Sürekli Mükemmellik' ödülü ise insana yaptığımız yatırımların karşılık bulduğuna dair önemli bir gösterge ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çalışanlarımızı kendi en iyilerine ulaştıracak, işin geleceğine uygun esnek ve çevik çalışma kültürümüzle insanı odağa alıyor, tüm başarılarımızı çalışanlarımızla birlikte kucaklıyoruz."