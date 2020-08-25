Aksigorta, üst üste 2'nci kez Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi - Son Dakika

Aksigorta, üst üste 2'nci kez Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla gerçekleştirdiği ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin en iyi iş yeri "Kincentric...

Aksigorta, üst üste 2'nci kez Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi, System.String[]

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla gerçekleştirdiği ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin en iyi iş yeri "Kincentric Best Employer" ödülüne 2'nci kez layık görüldü.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 20 yıldır yürütülen Kinsentric Best Employer programı, 78 farklı pazarda uygulanmakta olup, 2019 Best Employers programında, Türkiye'nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimini ve çalışma ortamını yaratan şirketler "Kincentric Best Employer" en iyi iş yeri olarak ödüllendirildi.

Aksigorta'nın, kazandığı bu ödül, çalışan bağlılığının yanında "Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı" kriterlerine göre belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, böyle bir ödüle üst üste 2'nci kez layık görülmenin çok gurur verici olduğunu belirterek, Aksigorta olarak 2018 yılında olduğu gibi geçen yılda da en kıymetli kaynakları olan çalışanlarının görüşleriyle "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçilmekten oldukça mutlu olduklarını aktardı.

Gürkale, bazı başarıların zor elde edildiğini, bunu korumak ve istikrarla başarılı kalmanın daha da zor olduğuna işaret ederek, "Çalışanlarımızın görüşleri ile yarattığımız çalışma ortamı, bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek odağı kriterlerini bu yıl da yerine getirerek yeniden Kincentric Türkiye'nin En İyi İş Yeri ödülünü almak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Yeteneği geliştiren, elde tutan ve tercih edilen şirket olmak için çalışıyoruz"

İşe alımdan kariyer gelişimine, performans yönetiminden eğitim ve gelişim fırsatlarına kadar tüm insan kaynakları uygulamalarında sürekli gelişim ilkesiyle çalışanları kendi en iyilerine ulaştıracak ortamı yaratmak için çalıştıklarının altını çizen Gürkale, "Önümüzdeki yıl da bu başarıyı tekrarlamak için tüm Aksigortalılarla birlikte iş birliği içerisinde tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkale, çalışan bağlılığının yanı sıra "Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı" endekslerine göre kazanılan bu ödülün Aksigorta için oldukça değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Veri ve teknolojiyi kullanarak, sigorta deneyimini kolay, yalın ve erişilebilir hale getirmek isteyen Aksigorta'nın bu amaca ulaşmak için en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinciyle çalışan merkezli İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bağlı ve sonuç üreten bir organizasyon olmak için çevik çalışmayı benimsemiş, kendi kendini yöneten ekipler oluşturuyor, yeni dünyanın gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. Yeteneği geliştiren, elde tutan ve tercih edilen şirket olmak için çalışıyoruz."

Sabancı Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:57

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksigorta, üst üste 2'nci kez Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi - Son Dakika Ekonomi
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