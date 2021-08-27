Aksigorta ve Tofaş iş birliği ile iyi sürücüye yüksek risk maliyeti yansıtılmıyor - Son Dakika

Aksigorta ve Tofaş Fiat iş birliği ile geçen ekim ayında hayata geçirilen "Fiat Yol Arkadaşım Connect Projesi" sürücüler tarafından beğeniyle karşılanırken, kasko ve trafik poliçelerinin kişiye özel fiyatlandırıldığı ve güvenli sürüşün desteklendiği sistemde, hasar frekansının yüzde 18'den yüzde 12'ye düştüğü ölçüldü.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Tofaş Fiat iş birliği ile geçen ekim ayında hayata geçirdiği "Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko" ile oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçen ve avantajlarıyla müşteriler tarafından benimsenen "Akıllı Fiyatlandırma" mart ayı itibarıyla kaskonun yanı sıra trafik ürünlerinde de kullanılmaya başlandı.

Güvenli sürüşün desteklendiği "Akıllı Fiyatlandırma" sisteminde sürücünün kullanım şekli ve süresine göre kasko poliçeleri avantajlı hale geliyor.

Tofaş'ın bağlantılı araç çözümü Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasını kullanan sürücülerin, araç kullanım verileri analiz edilerek sürüş puanları hesaplanıyor. Akıllı fiyatlandırmadan önce Aksigorta'nın kasko poliçelerinde ortalama hasar frekansı yüzde 18 iken, Connect ürünlerindeki hasar frekansları yüzde 12 olarak ölçüldü.

Aynı zamanda Fiat'ın Connect cihazını satın alan müşterilerin yüzde 50'si kasko ve trafik poliçelerini Aksigorta'dan karşılıyor. Fiat Connect ürünleri ile Aksigorta, 9 ayda 4 bine yakın poliçe satışı ile 5,5 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

TCXA ödüllerinde Müşteri Deneyimi kategorisinde birincilik ödülü

Aksigorta ve Tofaş iş birliği ile 9 ay önce hayata geçen ve müşterilerin beğenisini kazanan proje, uluslararası ayağı da olan ve Türkiye'de bu sene ilki düzenlenen TCXA ödüllerinde Müşteri Deneyimi kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Fiat Yol Arkadaşım Connect projesi, sürücünün aracı kullanırken hızlanma, vites geçişleri, sürüş hızı ve yavaşlama verilerini analiz edilerek aynı zamanda güvenli sürüşü de desteklemesiyle sosyal sorumluluk özelliği de taşıyor.

Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75'in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında indirim uygulanıyor.

Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde Aksigorta tarafından değerlendiriliyor ve hem kasko hem de trafik poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko ve trafik poliçe fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor, müşterilerin aracını kullanmadığı gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor.