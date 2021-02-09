Aksigorta ve Tofaş'tan yeni iş birliği - Son Dakika

Aksigorta ve Tofaş'tan yeni iş birliği

09.02.2021 10:25
Aksigorta ve Tofaş'tan yeni iş birliği, System.String[]

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Tofaş ve çatısı altındaki markalar ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Tofaş ve çatısı altındaki markalar ile iş birliği gerçekleştirdi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Tofaş ve çatısı altındaki markalar ile iş birliği gerçekleştiren Aksigorta, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel Marka Kasko sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak portföylerini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Mevcut kasko içeriğimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Türkiye otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş ile bir iş birliği hayata geçirdik. Türkiye'de Tofaş tarafından temsil edilen Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel olarak Marka Kasko ürünü geliştirdik. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin de şunları kaydetti:

"Tofaş olarak en önemli önceliklerimizden biri müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak. Aksigorta ile ilk iş birliğimizi sürücü ve aracı birbirine bağlayan teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect özelinde gerçekleştirmiş, bağlantılı araç teknolojisiyle kasko poliçelerinde 'akıllı fiyatlandırma' dönemini başlatmıştık. Aksigorta ile iş birliğimizi büyütüyor ve temsil ettiğimiz markalarımız ile müşterilerimize yetkili servis ve orijinal parça ile onarım güvencesi sağlayan Marka Kasko'yu devreye alıyoruz. Bu iş birliği ile Fiat, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerimiz, olası risklere karşı geniş sigorta teminatları ile güvende olabilecek, Tofaş ve Aksigorta'nın sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecekler."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksigorta ve Tofaş'tan yeni iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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