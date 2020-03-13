Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü - Son Dakika Ekonomi

Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü

6 saat önce

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com'un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülüne layık görüldü.

Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü, System.String[]

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com'un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 farklı sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta Aksigorta, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti - Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Gold ödülün sahibi oldu.

Sabancı Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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