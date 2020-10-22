Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı - Son Dakika

Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı

22.10.2020 09:51
Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı, System.String[]

Türkiye sigorta sektörüne yapay zekayı kazandıran Aksigorta, bir ilke daha imza atarak son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini de yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Türkiye sigorta sektörüne yapay zekayı kazandıran Aksigorta, bir ilke daha imza atarak son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini de yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, Türkiye'deki sigortacılık süreçlerine yapay zekayı kazandıran Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyacak bir uygulamaya daha imza attı.

Yapay zekayı iyi tanımlanmış tüm iş süreçlerine adapte eden Aksigorta, son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini yapay zeka desteği alarak çözümlemeye başladı.

En uygun ve adil fiyat imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, ilk olarak trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlandırmasında yapay zekayı kullanmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zeka ile fiyatlamaya başlamamız Aksigorta'yı, Türkiye'de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi. Öyle ki, IDC CIO Ödülleri'nde 'Yılın En İyi İş Geliştirme Projesi' seçildi. Bu ödüllü proje ile artık yapay zekayı trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlamasında kullanıyoruz. Özellikle markette çok önemli yeri olan zorunlu trafik sigortalarında yapay zekayla fiyatlama yapıyoruz, bunun etkilerini de pazar payımızdaki artışta hemen görmeye başladık. Yapay zeka destekli fiyatlamanın kaskoda pilot kullanımına başladık, en kısa zamanda da yaygınlaştıracağız. Bu bizi rekabette öne geçirirken müşterilerimize de en uygun ve adil fiyatı vermemizi sağlıyor."

Yapay Zeka, Aksigorta, Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi         
09:58
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı         
08:22
Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim         
08:09
ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu         
07:15
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Masumlar Apartmanı'nın Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı         
20:57
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei