Aksigortalı bebeklerin ilk altını Aksigorta'dan - Son Dakika

Aksigorta, Anneler Günü haftasında bebeklerini kucağına alan Aksigortalı annelerin bebeklerine ilk altınını hediye edecek.



Aksigorta açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bebeklerini kucağına almayı bekleyen anne adaylarının hayatını daha da zorlaştırırken, Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Anneler Günü'nde "Bambaşka" sigortacılık sloganıyla salgın sürecinde de anneler ve bebeklerinin yanında olacak.

"Sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, Aksigorta'nın, "pandemi annelerinin" bu zorlu günlerinde yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aksigorta olarak sağlık sektöründe hayata geçirdiğimiz atılım ve uygulamalarla sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle bu uygulamalara bir yenisini daha ekledik. Bizim kültürümüzde doğan bebek şenlikle, coşkuyla gelir. Anne adayı bebeğini kucağına alacağı günlerde tüm ailesi, sevdikleri de onun yanında olur; bebeğinin yakasına ilk altınını aile büyüğü iliştirir. Ancak ne yazık ki 11 Mart'tan bu yana tüm dünya ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.

Umut kokan bebeklerimiz, salgın hastalığın gölgesinde büyük ailesinden uzakta hayata gözlerini açıyor. Aksigorta olarak, içinden geçtiğimiz bu dönemde bebeğin geniş ailesinin yerini tutamayacak olsak da yakasına ilk altınını biz takacağız. Anneler Günü'ne özel olarak bu hafta içerisinde doğum yapacak tüm Aksigortalı annelere, bebeklerinin altınını biz hediye edeceğiz."