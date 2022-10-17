Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti - Son Dakika
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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

17.10.2022 08:51
Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsü bir markete çarpıp dururken, hemen arkasındaki polisin silahını çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalışması anbean görüntülendi.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsü bir markete çarpıp dururken, hemen arkasındaki polisin silahını çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalışması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis gece hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak aracın içindekiler durmak yerine polisten kaçtı. Polis de zanlıları aracıyla kovalamaya başladı. Bir süre kaçan şüpheliler araçla marketin duvarına çarparak kaza yaptı. Arkasından gelen polis, silah çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bir kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Polis de silahını çekip havaya ateş ederek zanlının peşinden koştu. Diğer polisler ise aracın içindekilere silah çekip etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç.'yi kovalamaca sonucu, sürücü F.M. ile M.T.'yi ise olay yerinde yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Öte yandan, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç.'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti - Son Dakika

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