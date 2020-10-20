Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi
20.10.2020 21:45
Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynerde yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN - Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynerde yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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