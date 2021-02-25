Aksiyon macera oyunu Narita Boy 30 Mart'ta çıkacak - Son Dakika
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Aksiyon macera oyunu Narita Boy 30 Mart'ta çıkacak

25.02.2021 18:16
Aksiyon macera oyunu Narita Boy 30 Mart'ta çıkacak

PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Steam için çıkacak.

Yayıncı Team17 ve geliştirici Studio Koba, 1980'ler temalı aksiyon macera oyunu Narita Boy için çıkış tarihi verdi. Narita Boy 30 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve  için çıkacak.

Oyunun Tanıtım Yazısı

80'lere geri dönüyoruz. Zamanının dahilerinden biri olan The Creator, Narita One adında bir video oyunu konsolu yaratıyor ve en büyük oyununun adı da Narita Boy.

Narita Boy inanılmaz bir başarı yakalıyor! Kartuşlar dünya genelinde adeta yok satıyor. Birkaç hafta içinde Narita Boy, tüm zamanların en çok satan video oyunu oluyor, Techno-sword'la oyuncuları eşsiz bir maceraya çıkaran bu güç fantastik oyunu büyük övgü topluyor.

Bu sırada ikili kodların içinde dijital dünya, gerçeklikle bir araya geliyor. Him, dönerek The Creator'ın anılarını siliyor. Yönetici program olan Motherboard ve ajanları da Narita Boy protokolünü etkinleştiriyor.

Stallionlar geliyor ve Digital Kingdom'ın bir kahramana ihtiyacı var.

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Xbox One, 30 Mart, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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