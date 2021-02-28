Aksiyon Macera Oyunu Stonefly duyuruldu - Son Dakika
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Aksiyon Macera Oyunu Stonefly duyuruldu

28.02.2021 14:30
Aksiyon Macera Oyunu Stonefly duyuruldu

Bu yaz çıkış yapacak.

Stonefly Tanıtım Yazısı

Rüzgarı arkana al ve Stonefly'ın vahşi doğasında süzül. Parlak fakat naif bir mucit olan Annika Stonefly'ın aklını ve stratejisini kullanarak kayıp aile yadigarını kurtarması gerekiyor. Bitkilerin ve hayvanların üzerinde stratejik olarak uçarak aç böceklerle, maceralarla ve unutulmaz karakterlerle karşılaş. Yolculuğun sırasında kendini keşfetme, aile, miras ve aidiyet temalı, hayat dolu bir hikayeyi ortaya çıkaracaksın.

Robotun için yeni beceriler icat edip üret ve oyun tarzına uyum sağlayacak şekilde özelleştir.

Mineralleri toplamak için çeşitli böcek türlerini al ve daha sonra onları özelleştirilmiş robot parçaları üretmek için kullan.

Dışlanmış robot pilotlarının kurduğu Acorn Corps ekibinin unutulmaz karakterleriyle ilişkilerini geliştir.

Görevler sırasında ağaçlık alanların, bataklıkların, keskin dikenli çalıların ve nefes kesen doğanın üzerinde süzül.

Yüzyıl ortası modern tasarım ve doğal yaşamdan ilham alan zengin el çizimleri.

Eşsiz ve yetenek dolu böcek karşılaşmalarının yaşandığı, sessiz ve sakin bir aksiyon-macera oyunu. Sersemlet. Vur. Ganimetleri topla.

Stonefly Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros
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