Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika

Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

6 saat önce

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı, System.String[]

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.


Beğendik, Tillo, Koçak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti
İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı

Son Dakika Haberleri
01:14 İsrail yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ülkedeki üst düzey yetkililere gözaltı emri... - Son Dakika
01:12 Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika
01:02 Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı - Son Dakika
01:02 Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı 1yaralı - Son Dakika
00:56 Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 01:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]