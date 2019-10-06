Son Dakika Haberleri: Aksoy: "Beşiktaş'a daha iyi hazırlanacağız"
Son Dakika Spor Haber

Aksoy: "Beşiktaş'a daha iyi hazırlanacağız"

1 saat önce

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Sivasspor mağlubiyetinin ardından oyuncularını kutlayarak, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Aksoy:

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Sivasspor mağlubiyetinin ardından oyuncularını kutlayarak, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.


Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, basın toplantısında konuştu. Aksoy, "Oyuna iyi başladığımızı söyleyemem, maçın başında biraz adapte olmakta zorlandık. Belki iklimden dolayı, belki deplasman psikolojisi. İlk yarıda zorlanırken gol bulmamız bizim için çok önemliydi. 1-0 öne geçtik. Nihayetinde 1-0 öne geçince deplasmanda koruma içgüdüsü, biraz geri çekildik, biraz hatalar yaptık. 1-1 devreye girdikten sonra ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol, bizi biraz demorolize etti. Ondan sonra risk aldık. Risk aldıktan sonra, 65'ten sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor'u kendi alanlarına kapattık diyebilirim. Oyuna daha hakimdik. Daha iyi pozisyonlar bulduk. Bu ara goller yapabilseydik belki galip gelebilirdik. Normal olarak son 5 dakika çok risk alırsanız 3. gol hatta daha farklı olabilir maçlar. Biz nihayetinde futbolcularımızın çok iyi mücadele ettiğinden dolayı hepsini kutluyorum. Bu mağlubiyet olabilir. Önümüzdeki Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanıp iyi bir netice almak istiyoruz" ifadesini kullandı. - SİVAS

Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti!
Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı! Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret! Mustafa Cengiz: Bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksoy: "Beşiktaş'a daha iyi hazırlanacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]