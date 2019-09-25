Son Dakika Haberleri: Aksoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Aksoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

1 saat önce

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aksoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy'a yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aksoy'un Başkan Bozkurt'a yaptığı ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İnönü Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yunus Erol da katıldı. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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