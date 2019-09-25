Aksoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
1 saat önce
Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy'a yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aksoy'un Başkan Bozkurt'a yaptığı ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İnönü Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yunus Erol da katıldı. - ESKİŞEHİR
Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar