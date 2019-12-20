Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika

Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde

6 saat önce

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, engelli ve yaşlı bireylere yönelik "Muş Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" açılacağı müjdesini verdi.

Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde, System.String[]

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, engelli ve yaşlı bireylere yönelik "Muş Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" açılacağı müjdesini verdi.


Muş merkezde hizmet verecek olan merkezde, engelli ve yaşlı bireylerin hayata daha sıkı tutunarak rehabillite olmaları amaçlanıyor. 32 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek olan merkezin engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarının yanı sıra uzman personel eşliğinde hobi kursları, etkinlikler, konserler, toplantılar aracılığıyla sosyalleşebilmeleri sağlayacağını dile getiren Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, "Merkez, mesai saatleri içerisinde çalışacak, gün boyunca engelli veya yaşlı yakını olan ailelere rahat bir nefes aldıracak ve kendilerine de vakit ayırabilmelerine olanak sağlayacak. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla engelli veya yaşlı yakınlarını emanet edebilecekleri merkez ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bu hizmet modelinin oluşmasında bizden desteklerini eksik etmeyen ve Ankara ayağında bire bir görüşerek yatırımın oluşmasını sağlayan Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun - Son Dakika
00:54 İBB önünde protesto eylemi yapan hayvanseverler İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
00:44 Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:36 GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika
00:36 İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]