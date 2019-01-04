Aksoy'dan Pompeo'nun Açıklamalarına Tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez.
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye
halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" şeklinde konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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