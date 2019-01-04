Son Dakika Haberleri: Aksoy'dan Pompeo'nun Açıklamalarına Tepki

Aksoy'dan Pompeo'nun Açıklamalarına Tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez.

Aksoy'dan Pompeo'nun Açıklamalarına Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel
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