Son Dakika Haberleri: Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler
Son Dakika Dünya Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler - Son Dakika Dünya

Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" ifadesine tepki gösterdi. Sözcü Aksoy, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakmaya davet ediyoruz" diye konuştu

Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" ifadesine tepki gösterdi.


Sözcü Aksoy, Miçotakis'in sözlerine ilişkin, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Sözcü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:14 
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