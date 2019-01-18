Aksoy: "Provokasyonların İdlib Mutabakatını Aşındırmasına İzin Vermeyeceğiz"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un düzenlediği basın toplantısı Aksoy'un açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy'un düzenlediği basın toplantısı
Aksoy'un açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Provokasyonların İdlib
mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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