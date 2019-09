Ankara'da Yaşayan İzmirlilerin kurduğu İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu, 2005 yılında kurucusu olarak yer aldığı, Ankara'daki Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformu'nun bu yıl 12.sini düzenleyeceği Ege İlleri Tanıtım Günleri Etkinlikleri için kolları sıvadı, İzmir'de ziyaretlerine başladı.

Temaslarının ilk bölümünde Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Feroğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u makamlarında ziyaret eden Başkan Yasin Aksu, belediye başkanlarının Ankara'da İzmir'in tanıtımı konusunu oldukça önemsediklerini belirtirken, diğer belediyeler, kooperatifler ve İzmir Büyükşehir Belediyesini davet etmek için tekrar İzmir'e geleceğini vurguladı.

"Bu Sene De İzmir'in Farkını Ortaya Koyacağız"

Aksu ziyaretleri hakkında yaptığı kısa açıklamada "Başkentte İzmir'i temsil etmek oldukça zor. İzmir kendine has dokusu olan bir kent ve bürokrasinin merkezinde İzmir'i layıkıyla temsil etmek için büyük bir sorumluluk aldığımızın farkındayız. Bu nedenle ilimizin ve ilçelerimizin İzmir'in dışında bir ilde doğru ve layıkıyla tanıtılmasına son derece önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle belediye başkanlarımızın İlimizin ve her bir ilçemizin kendine has güzellik ve dokusunun Ankara'da doğru bir şekilde tanıtılması noktasında bizlere verdikleri destek ve sergiledikleri olumlu yaklaşım bizi her zaman daha başarılı olmak için şevklendirmiştir. İzmir'in enginarı, otları, kumrusunu, boyozunu ve sakızlı kurabiyelerini Ankaralılara tattırırken aynı zamanda belediyelerimizin sosyal ve halkçı belediyecilik adına yaptıkları projelerin de Ankara'da tanıtılmasını ve başka belediyelere örnek olmasını istiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu fuarlara yıllık ortalama 400 bin kişi ziyaret ediyor. Bu anlamda bu sene 12.sini düzenleyeceğimiz Ege İlleri Tanıtım Günleri Etkinliklerinde de yine İzmir'in farkını ortaya koyacağımızı şimdiden gururla ve büyük bir mutlulukla söylüyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu, ziyaretleri esnasında belediye başkanlarına seçimin ardından hayırlı olsun dileklerini de ileterek birer plaket de takdim etti.