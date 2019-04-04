Son Dakika Haberleri: Aksu Belediye Başkanı Şahin Mazbatasını Aldı

Aksu Belediye Başkanı Şahin Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Antalya'nın Aksu İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Halil Şahin, mazbatasını aldı.

Aksu Belediye Başkanı Şahin Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Antalya'nın Aksu İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Halil Şahin, mazbatasını aldı.

Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Bulut ile Antalya Adliyesine geldi.

Mazbatasını alan Başkan Şahin, burada yaptığı açıklamada, önemli bir seçim sürecini başarıyla atlattıklarını belirterek, seçimin bir yarış olduğunu ifade etti.

Seçim sürecinde küçük heyecanlar olsa da kırıcı bir durum yaşanmadığını aktaran Şahin, "Bu saatten sonra artık hizmet yarışı ön planda olacak. Belediye meclisine seçilen arkadaşlarla Aksu ve ülkemizin bütünlüğü için uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Yeni dönemimizin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:07 Kaynak: AA

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