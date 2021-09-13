Aksu Belediyesi - AKSU MERKEZ CAMİİNİN TEMELİ ATILDI

Aksu'nun çehresini değiştirecek olan Hükümet Konağı, Millet Bahçesi projesi içinde yer alan merkez camiinin yapımına başlandı. Aksu Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan camiinin temel atma törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Aksu Kaymakamımız Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aksu protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Temel atma töreninde konuşan Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, "Şehirleşme yolunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Aksu olarak güzel hizmetler yaptık. Merkez camimiz şehrin mührü denilen bu yerde belediyemizin ve halkımızın desteğiyle inşa edilecek. Camimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun. " dedi. Aksu Kaymakamımız Ahmet Hikmet Şahin ise çok güzel bir alana caminin yapıldığını ifade ederek, güzel bir hizmet olacağını kaydetti. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de caminin kısa sürede tamamlanmasını temenni ederek, "Aksu değişiyor, güzelleşiyor. Bu hizmetleri ilçeye kazandıran belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. 1500 kişilik kapalı mekanda, 1500 kişilik de açık alanda ibadet kapasitesine sahip olan caminin dış cephe süslemesi CNC Selçuklu yıldızı motifli taş malzemeden olacak. Merkezi plan sistemi 1 tam, 4 yarım kubbeli olan cami yerleşiminde, ana mekan 20×20 metre, avlu 20×20 metre, kubbe çapı 18 metre, kubbe yüksekliği ana mekan iç 21 metre, 4 minare çift şerefeli, minarelerin yüksekliği 44 metre, ana mekan namaz kılma alanı 360 metrekare, bayanlar mahveli namaz kılma alanı 160 metrekare olurken, cami projesinde 4-6 yaş ve Kadın Kur'an Kursu yer alıyor. Mihrap, Minber Vaiz Kürsüsü, Marmara mermerinden lale, gül motifleri ve Selçuklu yıldızı motifleri ile birlikte altın varak işleme yapılacak olan Aksu Merkez Cami Osmanlı sanatının en güzel örnekleri ile işlenecek. Caminin iç ahşap kapılarına, orjinal CNC Kündekari kapı olarak işleme yapılacak, Osmanlı ahşap süsleme sanatı ile işlenecek. Aksu'ya ayrı hava katacak olan camide 15. ve 16. yüzyıla atıfta bulunarak, Osmanlı Klasik dönem nakış ve tezyinat süslemesi, bezemeleri uygulanacak. Temel atma töreninin ardından protokol üyeleri ilçeye kazandırılacak olan kütüphane alanında ve halkın hizmetine sunulmuş olan Perge Parkında incelemelerde bulundu.