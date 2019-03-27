Aksu; Birlikte Çözeceğiz

Çayırova'nın kardeşliğe, huzura, adil, şeffaf ve dürüst bir yönetime, lobilerden yana değil halktan yana olan bir ekibe ihtiyacı var diyen Aksu 'gelin bu ihtiyaçları birlikte karşılayalım' dedi.

ÇAYIROVA'NIN İHTİYACI

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Aksu 'samimiyetle yalansız, riyasız ve hesap kitap yapmadan kendimizi ve yönetim modelimizi halkımıza anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz' dedi. 'Biz Çayırova'nın ihtiyaçlarını ve Çayırova halkının isteklerini çok iyi biliyoruz' diyen Aksu, şehrimizin kardeşliğe, huzura, birliğe, adil, dürüst, şeffaf ve lobilerden yana değil halktan yana olan bir Belediye yönetimine ihtiyacı var. Şehrimiz sizce de bunu haketmiyor mu? Dedi. Aksu sözlerine şöyle devam etti.

ÇAYIROVA'LININ İHTİYACI

Tüm bunların yanında halkımız adil paylaşım, halkına tepeden bakan yöneticiler değil samimi idareciler, kaynakları bir kısım zümrelere değil halkın tamamına dağıtılmasını istiyor. Çayırova halkı saygı görmek ve yaşadığımız şehrimizde MUTLU OLMAK istiyor. Halkımız Çayırova'nın Çayırova dan yönetilmesini istiyor.

Halkımıza 15 yıldır aynı filmi izlettiriyorlar. Bu böyle gitmez. Biz kazandığımızda halkımızın ve şehrimizin ihtiyaçları giderilmiş olacak. Sizce de güzel olmaz mı? Dedi.