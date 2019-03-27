Son Dakika Haberleri: Aksu; Birlikte Çözeceğiz

Aksu; Birlikte Çözeceğiz

1 saat önce

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Mallesi halkıyla bir araya geldi.

Aksu; Birlikte Çözeceğiz, System.String[]

Çayırova'nın kardeşliğe, huzura, adil, şeffaf ve dürüst bir yönetime, lobilerden yana değil halktan yana olan bir ekibe ihtiyacı var diyen Aksu 'gelin bu ihtiyaçları birlikte karşılayalım' dedi.

ÇAYIROVA'NIN İHTİYACI

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Aksu 'samimiyetle yalansız, riyasız ve hesap kitap yapmadan kendimizi ve yönetim modelimizi halkımıza anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz' dedi. 'Biz Çayırova'nın ihtiyaçlarını ve Çayırova halkının isteklerini çok iyi biliyoruz' diyen Aksu, şehrimizin kardeşliğe, huzura, birliğe, adil, dürüst, şeffaf ve lobilerden yana değil halktan yana olan bir Belediye yönetimine ihtiyacı var. Şehrimiz sizce de bunu haketmiyor mu? Dedi. Aksu sözlerine şöyle devam etti.

ÇAYIROVA'LININ İHTİYACI

Tüm bunların yanında halkımız adil paylaşım, halkına tepeden bakan yöneticiler değil samimi idareciler, kaynakları bir kısım zümrelere değil halkın tamamına dağıtılmasını istiyor. Çayırova halkı saygı görmek ve yaşadığımız şehrimizde MUTLU OLMAK istiyor. Halkımız Çayırova'nın Çayırova dan yönetilmesini istiyor.

Halkımıza 15 yıldır aynı filmi izlettiriyorlar. Bu böyle gitmez. Biz kazandığımızda halkımızın ve şehrimizin ihtiyaçları giderilmiş olacak. Sizce de güzel olmaz mı? Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:54 Kaynak: Bültenler

Çayırova, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Son Dakika! Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 19:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksu; Birlikte Çözeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]