Aksu Çayı'ndaki adaya Hint keneviri ektiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan M.Ş, İ.Ş. ve M.Ş'nin evlerinde yapılan aramada 10 kilo 300 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı'ndaki küçük bir adada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya Aksu Çayı'nda bulunan küçük bir adada Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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