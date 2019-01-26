Son Dakika Haberleri: Aksu Çayı Taştı, 5 Tekne Battı, Bir Köpek İse Son Anda Kurtarıldı

Aksu Çayı Taştı, 5 Tekne Battı, Bir Köpek İse Son Anda Kurtarıldı

1 saat önce

ANTALYA'da etkili olan yağmur nedeniyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda halatları kopan teknelerden 5'i battı, bazıları sürüklendi.

Aksu Çayı Taştı, 5 Tekne Battı, Bir Köpek İse Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
ANTALYA'da etkili olan yağmur nedeniyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda halatları kopan teknelerden 5'i battı, bazıları sürüklendi. Teknelerden birinde mahsur kalan köpek ise büyük uğraş sonucu kurtarıldı.

Antalya'da yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların etkisiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda, iskeleye bağlı çok sayıda günübirlik gezinti teknesi ve özel tekne, halatlarının kopması nedeniyle sürüklendi. Teknelerden 5'i batarken, bazıları sürüklendi. Sürüklenen teknelerden birinde ise köpek mahsur kaldı. Durumu fark edenler, uzun süre köpeği kurtarmak için çaba harcadı. Köpeği kurtarmaya çalışanlar, suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle Aksu Çayı'na giremeyince  tekneyi karadan takip etti. Teknenin karaya yaklaştığı noktada tekne sahiplerinden Ahmet Ogün Göbüş can yeleği giyerek suya atladı. Tekneye yaklaşan Göbüş, köpeği bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkması yardım etti. Tekne ise bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Antalya, Aksu, 3. Sayfa
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