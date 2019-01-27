Son Dakika Haberleri: Aksu Çayı Taştı Tekneler Battı

Aksu Çayı Taştı Tekneler Battı

1 saat önce

Antalya'da yağışın etkisiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda iskeleye bağlı çok sayıda günübirlik gezinti teknesi ve özel tekne halatlarının kopması nedeniyle sürüklendi.

Antalya'da yağışın etkisiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda iskeleye bağlı çok sayıda günübirlik gezinti teknesi ve özel tekne halatlarının kopması nedeniyle sürüklendi. Kontrolsüz şekilde sürüklenen teknelerden 5'i battı. Bazı tekneler ise açık denize sürüklendi. Sürüklenen teknelerden birinde ise köpek mahsur kaldı. Çevredeki uzun süre köpeği kurtarmak için çaba gösterdi. Suyun akış hızının yüksel olması nedeniyle Aksu Çayı'na giremeyen vatandaşlar tekneyi karadan takip etti. Teknenin karaya yaklaştığı nokta tekne sahiplerinden Ahmet Ogün Göbüş can yeleği giyerek suya atladı. Tekneye yaklaşan Göbüş, köpeği bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkması yardım etti. Bir süre sonra suya atlayan köpek yüzerek kıyıya çıktı. Tekne ise bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Antalya, Aksu, Güncel
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