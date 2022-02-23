Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika
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Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi

23.02.2022 17:40

Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdiANTALYA Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortum ve fırtına 70 dekar ekili alanda hasara yol açtı.

Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi

ANTALYA Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortum ve fırtına 70 dekar ekili alanda hasara yol açtı. Seraların camları kırıldı, plastik seraların naylonları elektrik ve telefon direklerinin üzerine uçtu.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar verdi. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinden sabah saatlerinde geçen hortum ise birçok seraya zarar verdi. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları sıyırdı hem de demirleri büktü geçti. Bükülen demirler yağışla birlikte çöktü. Hortum cam seraları da kırdı. Hortumun kaldırdığı naylonların elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu nakil hatlarının birçoğu kırıldı. Üreticinin seralarının içinde yeşillik, domates ve salatalık olduğu görüldü.

'Serada olsaydım şimdi hayatta olamazdım'

Sabaha karşı çok şiddetli fırtına ve yağmurla karşılaştığını belirten üretici Meryem Aybirdi, "Sabah 06.00'da uyandım. Yağmur ve dolu vardı. Çok hızlı fırtına esmeye başladı. Evimiz gidiyor sandım. Evimin önünde direkten havai fişek patlar gibi patladı. Eşime dedim ki bugün evimiz çökecek. Kanepenin üzerine kapandık seralarımızın camları yerle bir oldu. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ çok şükür. 1 dönüm cam sera 2,5 dönüm naylon seramız var. Sabah seraların içerisinde olsaydım hayatta olmayacaktım. Ne yaparız bilemiyorum. Seranın içinin zararı 20 bin TL'yi geçti" dedi.

'Uçak düştü zannettik'

Sabah namazına uyandıklarında felaketi yaşadıklarını kaydeden Kadir Aybirdi, "Seramız yerle bir oldu. Sabah uçak düştü zannettik. Bir anda neye uğradığımızı bilemedik. Cam seralarımız kırıldı. 2,5 dekar yeşillik ektiğimiz alan yok oldu" şeklinde konuştu.

Üretici Mehmet Barut ise, "Halkımız görsün, çiftçilerimiz nelerle uğraşıyor. Marul, domates, kabak ekiliydi seralarımız. Sabah saatlerinde fırtına denizden çıktı geldi. Dün seralarda çok çalışan vardı. Can kaybımız yok ama mağduruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

İlk belirlemelere göre hortumun yaklaşık 70 dekar ekili alanda hasara yol açtığı belirtildi.

Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi
Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi
Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi

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Hortum ve fırtına seralara zarar verdi Hortum ve fırtına seralara zarar verdi Hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi Hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi

Antalya, Fırtına, Hortum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksu'da çıkan hortum 70 dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika


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