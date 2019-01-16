Aksu'da Fırtına Nedeniyle 6 Tekne Battı
1 saat önce
Aksu'da fırtına nedeniyle 6 tekne battıANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde dün etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi battı, dubalar üstünde duran bir restorantta sürüklendi.
Aksu
'da fırtına nedeniyle 6 tekne battı
ANTALYA - Antalya
'nın Aksu ilçesinde dün etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi battı, dubalar üstünde duran bir restorantta sürüklendi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın bir çok ilçesinde olduğu gibi şiddetli fırtına Aksu ilçesi'nde de etkisini gösterdi. Aksu'nun Kundu Çayı üzerinde bulunan 6 balıkçı teknesi battı, iskeleler hasar gördü.
Çay üzerinde dubalar üzerinde bulunan bir restoran da fırtınanın etkisiyle yaklaşık 1,5 kilometre ileriye sürüklendi. Restoran, denize 50 metre kala kıyıda durdu. Sabah
saatlerinde dinen fırtına sonrası tekne sahipleri büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarılması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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