Aksu'da kanalizasyon çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksu'da kanalizasyon çalışması sürüyor - Son Dakika

Aksu'da kanalizasyon çalışması sürüyor

6 saat önce

Aksu ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayında başlattığı çalışmalar sürüyor.

Aksu'da kanalizasyon çalışması sürüyor, System.String[]

Aksu ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayında başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanması öngörülürken, altyapısı tamamlanıp işletmeye alınabilecek durumda olan kısımlar proje bitmeden devreye sokulacak.


ASAT tarafından yürütülen 13 kilometrelik proje kapsamında Aksu içinde ve Kundu'da olmak üzere 2 ayrı koldan atık su kolektör ve kanalizasyon şebeke inşaatı yapılıyor. Projenin Aksu merkezindeki kısmı için Macun ve Barbaros mahallelerine 200 ve 800 milimetre çapları arasında değişen yaklaşık 20 kilometrelik kolektör ve şebeke hattı imal edilecek. Halen sahada sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar Çalkaya Mahallesi'ne 800 metre, Barbaros Mahallesi'ne 900 metre uzunluğunda hat döşendi.


Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen çalışma ile ilgili Aksu'da yaşayan vatandaşları sevindirecek olan bilgi ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verildi. Yapılan açıklamada, projenin tamamen bitmesinin beklenmeyeceği ve devam eden çalışmalarda altyapısı tamamlanıp işletmeye alınabilecek durumda olan kısımların hemen devreye sokulacağı belirtildi. Böylece 2021 sonu beklenmeden projedeki ilerleme durumuna göre uygun yerlerde Aksulular yeni kanalizasyon şebeke hattından yararlanmaya başlayabilecek. - ANTALYA

Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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