Son Dakika Haberleri: Aksu'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

Aksu'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bugün 81 ilde ve ilçelerde gerçekleştirilen farkındalık eylemine Aksu ilçesi'nde de destek verildi.

Aksu'da
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bugün 81 ilde ve ilçelerde gerçekleştirilen farkındalık eylemine Aksu ilçesi'nde de destek verildi.

Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Kurşunlu İnci Kalender Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen ilçe protokolü yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesinin önemine değinildi. Projenin uygulanmasına Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün; 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edildiğini belirterek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan bu farkındalık eylemine Aksu olarak yıl boyunca desteklerinin devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Aksu, Güncel
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