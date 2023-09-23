Antalya'da otluk alanda başlayan yangın, lüks teknelere ve ormana sıçradı - Son Dakika

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın, lüks teknelere ve ormana sıçradı

Son Güncelleme: 23.09.2023 16:18

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks tekneye, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks teknelere, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

ALEVLER SIÇRAYARAK BÜYÜDÜ

Kundu turizm bölgesinde yer alan Aksu Çayı kenarında otluk alanda başlayan yangın, karada tadilat gören yaklaşık 15 metre uzunluğundaki lüks bir tekneye, ardından ormana sıçradı.

Antalya'da yangın! Alevler önce lüks teknelere sonra ormana sıçradı

KONTROL ALTINDA

Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

Bölgeden görüntüler:

Antalya'da yangın! Alevler önce lüks teknelere sonra ormana sıçradı
Antalya'da yangın! Alevler önce lüks teknelere sonra ormana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aksu ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da otluk alanda başlayan yangın, lüks teknelere ve ormana sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otluk alanda başlayan yangın, lüks teknelere ve ormana sıçradı - Son Dakika
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