Antalya'da otluk alanda başlayan yangın, lüks teknelere ve ormana sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks teknelere, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

ALEVLER SIÇRAYARAK BÜYÜDÜ

Kundu turizm bölgesinde yer alan Aksu Çayı kenarında otluk alanda başlayan yangın, karada tadilat gören yaklaşık 15 metre uzunluğundaki lüks bir tekneye, ardından ormana sıçradı.

KONTROL ALTINDA

Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

Bölgeden görüntüler: