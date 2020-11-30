Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü - Son Dakika

Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü

30.11.2020 12:32
Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu Çalkaya Mahallesinde yıllardır süren kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu Çalkaya Mahallesinde yıllardır süren kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdı.

Başkan Muhittin Böcek'in Aksu ziyareti sırasında talimat verdiği yaklaşık 22 kilometrelik kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı inşaatı yaklaşık 14 milyon TL yatırım yapılarak tamamlandı. Çalkaya Mahallesi'nde de 2 buçuk kilometre kanalizasyon çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda Antalya- Serik Karayolunun güney kısmında yer alan bölge esnafı yıllardır şikayetçi oldukları kötü kokudan kurtulduklarını ifade etti. Lokantalarının ve evsel bağlantıların yer yer sürdüğü sokaklarda kötü koku yerine Aksu'nun meşhur köfte kokuları yükselmeye başladı.

"Kokudan kurtulduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sağlık dileklerinde bulunan Çalkaya esnaflarından Uğur Kan, koku sorununun son bulduğunu ifade etti. Kan, "Aksu'nun eski esnaflarındanım. Yaklaşık 32 yıldır burada yaşıyorum. Alt yapı eksikliğinden dolayı Aksu'da koku sorunu vardı. Sayın Başkanımız Aksu ziyaretlerinde bizim buradaki sorunlarımızı görünce kanalizasyon alt yapı çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar tamamlandı biz de kokudan kurtulmuş olduk" dedi.

30 yıllık sorun çözüldü

Fırat Üren, 2005 yılından bu yana Aksu'da esnaflık yaptığını ve koku sorununun olduğunu söyledi. Üren, "Burada yapılan kanalizasyon çalışmasından dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gelen müşterilerimiz ve turistler ciddi derecede kokudan rahatsız oluyordu. Turistler köftemizin çok güzel olduğunu ama kokunun çok kötü olduğunu söylüyordu. Artık koku sorunu son buldu genel olarak tüm esnafımız memnun" diye konuştu.

Başkan Böcek'e çay daveti

Aksu Çalkaya Mahalle sakinlerinden Fatma Yavuz, "Başkanımız Aksu'da yapmış olduğu toplantı sırasında Aksu'nun kötü kokusuna kendisi de şahit oldu. Kanalizasyon alt yapı çalışmalarına öncelik vererek, bir an önce sorunu giderdi. Koku gitti, artık rahatladık. Başkanımıza acil şifalar diliyorum. Sağlığına tekrar kavuşunca kendisini çay içmeye davet ediyoruz" dedi.

"Müşterilerin rahatsızlığı bitti"

Yaklaşık 19 yıldır Aksu'da yaşayan restoran çalışanı Ramazan Kara ise "Restoranımıza gelen misafirlerimiz kötü kokudan dolayı ciddi rahatsızlık yaşıyorlardı. Şimdi ise mis gibi meşhur köftemizin keyfini çıkarıyorlar. Akıllarında Aksu'nun eski kokusu değil köfte kokuları kalıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü
Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü
Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Çalkaya, Aksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksu'daki kanalizasyon problemi çözüldü - Son Dakika


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