Aksu Enerji'ye ABD'li Ortak Geliyor
1 saat önce
Aksu Enerji yabancı ortak görüşmeleri kapsamında, ABD menşeli yatırım şirketi ile “tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu” çerçevesinde görüşmelere başlandığını duyurdu. ABD’li şirketin ismi ise henüz açıklanmadı. Aksu Enerji yabancı ortak görüşmeleri kapsamında, ABD menşeli yatırım şirketi ile “tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu”çerçevesinde görüşmelere başlandığını duyurdu. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada hisse satış […]The post Aksu Enerji’ye ABD’li ortak geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Aksu Enerji yabancı ortak görüşmeleri kapsamında, ABD menşeli yatırım şirketi ile "tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu" çerçevesinde görüşmelere başlandığını duyurdu. ABD'li şirketin ismi ise henüz açıklanmadı.
Aksu Enerji yabancı ortak görüşmeleri kapsamında, ABD menşeli yatırım şirketi ile "tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu"çerçevesinde görüşmelere başlandığını duyurdu. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada hisse satış sözleşmesinin imzalanması için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Şirket hisseleri 9.22 TL'ye kadar yükselmesinin ardından saat 11: 30'da 8.80 lira civarından işlem görüyor.
KAP'a gönderilen açıklamada, görüşme yapılan şirketin ismi belirtilmezken, şu ifadeler kullanıldı:
Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmelerimiz çerçevesinde, Şirketimiz ile (Niyet Mektubu Kapsamında Hisse Satış sözleşmesi imzalanana kadar İsminin Açıklanmasını istemeyen) Amerikan Menşeli Yatırım Şirketi arasında Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu çerçevesinde görüşmelere başlanmıştır.
Hisse Satış sözleşmenin imzalanması için görüşmeler devam etmekte olup, Sözleşme imzalandığında, Detayları Kamuoyu ile paylaşılacaktır
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:30
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