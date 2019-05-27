Son Dakika Haberleri: Aksu HES'e Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret

Aksu HES'e Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret

3 saat önce

Türkiye'nin öncü entegre enerji kuruluşu Bereket Enerji Grubu'nun bünyesinde üretim yapan yenilenebilir enerji santralleri, üniversitelerin ilgi odağı haline geldi.

Aksu HES'e Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret, System.String[]
Türkiye'nin öncü entegre enerji kuruluşu Bereket Enerji Grubu'nun bünyesinde üretim yapan yenilenebilir enerji santralleri, üniversitelerin ilgi odağı haline geldi.

Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji santrallerinin çalışma sistemini yerinde görmesini sağlamak amacıyla düzenlenen teknik gezilerden sonuncusu, grubun Düzce ili Gölyaka ilçesinde kurulu Aksu Hidroelektrik Santrali'ne gerçekleşti. Düzce Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi son sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğretim üyeleriyle birlikte santrale yaptıkları teknik gezide, işletme yöneticileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. 2014 yılında işletmeye alınan ve yıllık 46.20 megawatt kurulu gücü bulunan 141 milyon 370 bin kilowatt enerji üretiminin gerçekleştiği santralde ünitelerin çalışma mantığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Geleceğin mühendislerinin gelişimine katkı

Bereket Enerji yetkilileri, son yıllarda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji sektörüne ilgisinin giderek arttığını belirtti. Türkiye genelinde 29 yenilenebilir enerji santralinde 1156 megawatt enerji üretimi gerçekleştiren Bereket Enerji Üretim, geleceğin mühendislerinin enerji sektörü ile ilgili bilgilerini artırmak ve çalışma hayatına atılmadan önce bu alanda gelişimlerine katkı sağlamak üzere üniversitelerle çalışmalarına devam ediyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
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