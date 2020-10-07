Aksu Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi inşaatları sürüyor - Son Dakika

Yapımına geçen yıl başlanan Aksu Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Mevcut Kaymakamlık binasının arkasındaki alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Aksu Kaymakamı Aydın Ergün'e, Belediye Başkanı Halil Şahin ile Tapu Müdürü Atila Atalay ve MHP Meclis Üyesi Osman Sarı eşlik etti.

Hizmete başladığında kamu birimleri tek çatı altında toplayacak hükümet binasında açıklamalarda bulunan Ergün, bu yapıların ilçeye değer katacağını ifade etti.

Hükümet konağı ve millet bahçesi inşaatının bitmesiyle Aksu'nun çehresinin değişeceğini kaydeden Başkan Şahin ise "Aksu'ya kazandırmak istediğimiz en önemli projelerden birisinin inşaatı hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız hükümet konağı hizmet vermeye başladığında kamudaki işlerini halledebilmek için farklı yerlere gitme zahmetinden kurtulmuş olacak." ifadelerini kullandı.