Aksu ilçesi Isparta katlı kavşağı trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışmaları nedeniyle Aksu İlçesi Isparta Katlı Kavşağı'nın Doğu aksı 28 Haziran Pazartesi, Batı aksı ise 29 Haziran Salı günü trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Aksu İlçesi Isparta Katlı Kavşağı'nda asfalt onarım çalışması yapacak. Bu nedenle kavşağın doğu aksı 28 Haziran Pazartesi günü sabah 07.00 saatinden itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Yoğun bir çalışma ile yolun aynı gün saat 18.00'de tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

Batı aksı Salı günü kapanacak

Isparta Katlı Kavşağı Batı aksı da asfalt onarım çalışması nedeniyle 29 Haziran Salı günü saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak. Kavşağın yine aynı gün saat 18.00'de trafiğe açılması planlanıyor. Sürücülerin, işaret ve işaretçilere uyarak alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği duyuruldu. - ANTALYA