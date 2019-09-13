Son Dakika Haberleri: Aksu ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü
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Aksu ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü

57 dakika önce

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Aksu ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü, System.String[]

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde çıkan yangında bir ev küle döndü.


Yangın, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan gecekondu tipi evde çıktı. Sahibinin yaylada olduğu evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etse de çıkan yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan genç kızın düğün için biriktirdiği çeyizlik eşyalarının da küle döndüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın ile ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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