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Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor - Son Dakika

Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor

30.05.2021 12:15
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor, System.String[]

Isparta'nın Aksu ilçesinde 170 dekar alanda yıllık ortalama 600 ton çilek üretimi yapılıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 170 dekar alanda yıllık ortalama 600 ton çilek üretimi yapılıyor. Yayla şartlarında üretilen çilekler, tat, koku ve aromasıyla oldukça ilgi görüyor.

Aksu ilçesinde yetiştirilen ve yayla çileği olarak adlandırılan çilekler eşsiz aromasıyla ön plana çıkıyor. Devlet destekleriyle tarımı gün geçtikçe artan Aksu yayla çileği piyasada aranan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aksu'da 2019 ve 2020 yıllarında toplam 419 bin 500 adet çilek fidesi İl Özel Özel İdaresi ve Aksu Kaymakamlığı'nın mali destekleriyle çiftçilere dağıtılarak çilek yetiştiriciliği alanının 170 dekara çıkması sağlandı. Bu alanda ise şimdilerde yıllık ortalama 500-600 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçede vatandaşlar irili ufaklı tarlalarda yoğun bir şekilde çilek yetiştiriciliği yaparak gelir elde ediyor ilçelerinde istihdama katkı sağlıyorlar.

Vali Ömer Seymenoğlu Aksu ilçesindeki çilek tarlalarını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi talep ve önerileri dinledi. Tarlada çilek yetiştirme aşamaları hakkında çiftçilerden bilgi alan Vali Seymenoğlu kopardığı çileklerin tadına baktı. Aksu ilçesinde devlet vatandaş iş birliğiyle çilek tarımında çok güzel bir iş başarıldığını belirten Vali Seymenoğlu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

İlçede üretimi yaygın şekilde devam eden ve kalite, koku, aroma ve raf ömrü olarak ön plana çıkan Aksu yayla çileği şehirden kırsala göçü de sağlamış durumda. Geçen yıla kadar Isparta şehir merkezinde yaşayan Hatice- Ali Korkmaz çifti ilçedeki 4 dönümlük tarlalarına bir yıl önce çilek dikti. Elde ettikleri verimden ve gelirden oldukça memnun olan çift bu yıl tarlalarıyla daha yakından ilgilenebilmek için Aksu ilçesine yerleşerek çilek tarımına devam ediyorlar.

"Deneme amaçlı diktik"

Hatice Korkmaz yaptığı açıklamada "Geçen yıl deneme amaçlı ilçe merkezindeki tarlamıza çilek diktik. Ancak çok ilgilenemediğimiz için istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl Isparta'dan Aksu ilçesine göç ettik. Eşimle beraber tarlamızla daha iyi ilgilenmeye başladık ve bu yıl oldukça verimli geçmeye başladı. Geçimimizi rahatlıkla çilek üretiminden sağlayabiliyoruz, herkese tavsiye ederim" dedi. - ISPARTA

Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor
Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor

Hisarcık, Isparta, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksu ilçesinde yıllık 600 ton çilek üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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