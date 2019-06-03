Aksu köyü muhtarının görevden alınması
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe İdare Kurulu kararıyla görevden alınan köy muhtarının yerine birinci aza Ağca Cengiz atandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:44 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde, İlçe İdare Kurulu kararıyla görevden alınan köy muhtarının yerine birinci aza Ağca Cengiz atandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinde, Aksu
köyü muhtarlığına seçilen İ.K.'nın başlatan soruşturma gereği görevine sona verildiği, köy muhtarlığına ise 1. aza Ağca Cengiz'in getirildiği bildirildi.
Bu arada dün yapılan seçimlerde ilçeye bağlı Yeni Mahalle
'de Candar Yüzüak, Balkara Köyünde ise Zeki Yıldız
'ın muhtar seçildiği öğrenildi.
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