Son Dakika Haberleri: Aksu köyü muhtarının görevden alınması
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Aksu köyü muhtarının görevden alınması

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe İdare Kurulu kararıyla görevden alınan köy muhtarının yerine birinci aza Ağca Cengiz atandı.

Aksu köyü muhtarının görevden alınması, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe İdare Kurulu kararıyla görevden alınan köy muhtarının yerine birinci aza Ağca Cengiz atandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinde, Aksu köyü muhtarlığına seçilen İ.K.'nın başlatan soruşturma gereği görevine sona verildiği, köy muhtarlığına ise 1. aza Ağca Cengiz'in getirildiği bildirildi.
Bu arada dün yapılan seçimlerde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de Candar Yüzüak, Balkara Köyünde ise Zeki Yıldız'ın muhtar seçildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:44 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Aksu, Güncel
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