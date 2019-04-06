Son Dakika Haberleri: Aksu Köyü Suya Gömüldü

Aksu Köyü Suya Gömüldü

7 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlardan dolayı Aksu köyündeki evler sular altında kaldı.

Aksu Köyü Suya Gömüldü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlardan dolayı Aksu köyündeki evler sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Aksu köyünde günlerdir etkili olan yağışlarla eriyen kar suları nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar, yetkililerden destek beklediklerini söyleyerek, "Bir an köyümüze çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü, biriken sular evlerimizin etrafını sarmış durumda. Bir an önce bizi bu biriken sulardan kurtarsınlar" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:09 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Aksu, Güncel
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