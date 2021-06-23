Aksu'nun İki Mahallesine Yeni İçme Suyu Hattı - Son Dakika

Aksu'nun iki mahallesine yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'ya bağlı Karaçalı ve Karaöz mahallelerinin eskiyen içme hattı suyu borularını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu'ya bağlı Karaçalı ve Karaöz mahallelerinde içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Karaçalı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış sık arızaya sebep olan borular değiştirildi. Yaklaşık bir kilometrelik içme suyu hattı borusu yenileme çalışması kısa sürede tamamlandı. Vatandaş ve muhtarların talebini hızlı bir şekilde değerlendiren ASAT ekipleri, Karaöz Mahallesi Yeşilyurt mevkiinde de yetersiz gelen içme suyu hatlarını yeniliyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için Yeşilyurt'a büyük çaplı borularla 850 metre uzunluğunda yeni içme hattı döşeniyor.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Karaçalı Mahalle Muhtarı Haydar Kara ve Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, bölgelerinde içme suyu borularının sık sık arızaya neden olduğunu sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasından mutluluk duyduklarını söyledi. ASAT ekiplerine ve Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden muhtarlar, "Karaçalı bölgemizin içme suyu boruları değiştirildi. Karaöz'e de yeni borular döşendi. Yaz-kış rahat edeceğiz vatandaşımız sorun yaşamayacak" dedi.

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