Aksu Vadisi rekreasyon ve rehabilitasyon projesi tamamlandı - Son Dakika

Giresun'da, DSİ tarafından Aksu Vadisi'ne yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesinin tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlüğün baraj, gölet ve taşkın kontrol projelerinin yanı sıra doğa ile ilgili tahribatların önüne geçmek, halkın huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak maksadıyla rekreasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının da bütün hızıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, projeler ile HES'lerin yapımı sürecinde ve sonrasında görülebilecek geçici görüntü bozulmalarının en aza indirilmesi, havzada görülebilecek olumsuz etkilerin restore edilerek tabii yapıya kavuşturulması, görsel ve estetik değerlerinin geliştirmesi, havzanın tüm kaynakları ile birlikte bütüncül yaklaşımla planlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Bu kapsamda "Giresun- Dereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı" kapsamında projelendirilen Giresun Aksu Vadisi'ne yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesinin tamamlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Geçici kabul aşamasına gelindi. Söz konusu proje ile Giresun'a yakışan bir yatırım daha halkımız ile buluşmuş oldu. Projenin şev üstü kısmındaki imalatlar da ilgili kurumlarca tamamlandıktan sonra tamamen halkımızın kullanımına hazır hale gelecektir. Hayırlı olsun."