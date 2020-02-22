Aksu ve Cabbar'dan şehit evine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksu ve Cabbar'dan şehit evine ziyaret - Son Dakika

Aksu ve Cabbar'dan şehit evine ziyaret

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde el bombası patlaması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Özgür Çelik'in baba evini ziyaret etti.

Aksu ve Cabbar'dan şehit evine ziyaret, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde el bombası patlaması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Özgür Çelik'in baba evini ziyaret etti.


Kayseri ve ilçelerinin tarımsal durum değerlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Kayseri'ye gelen yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte 5 Şubat Günü Hakkari'nin Çukurca İlçesinde el bombası patlaması sonucu şehit düşen Develili sözleşmeli er Özgür Çelik'in baba evine ziyarette bulundu.


Develi'nin muhteşem bir sevgi seli ile şehidini bağrına bastığını belirten bakan yardımcısı Aksu "Bizler Müslüman olarak şehitliğin en yüce makamlardan birisi olduğuna iman ediyoruz. İnşallah Özgür kardeşimiz de bu yüce makamlara erişmiştir. Onların kanı ile bu topraklar vatan olmuştur. Şehit ailesi olmakla ne kadar iftihar etseniz azdır. Rabbim sizlere sabırlar versin, hepimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.


Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileten şehit ailesi de, "Hemşerilerimizin, devletimizin özellikle de Cabbar Başkanımızın desteğini hep yanımızda hissettik. Rabbim herkesten razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Develi, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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