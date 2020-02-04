Aksu Vital, yeni ürünü Biakaf'ı tanıttı - Son Dakika

Aksu Vital, yeni ürünü Biakaf'ın tanıtımını yaptı.

Aksu Vital'den yapılan açıklamaya göre, Aksu Vital Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yaman, yeni ürünün tanıtımında yaptığı konuşmada, mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişiklikleri ve kış aylarında görülen üst solunum yolları ile ilgili rahatsızlıkların her geçen gün arttığını, bu yüzden de kış aylarında solunum yollarını daha iyi korumak gerektiğini belirtti.

Yaman, yeni ürüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biakaf, içeriğinde kekik, sinirli ot, mayıs papatyası ekstraktı, bal ve portakal aroması bulunduruyor. Aksu Vital Ar-Ge merkezinde geliştirilen Biakaf, bitkisel ve doğal içeriği ile mevsimsel etkilere karşı güçlü takviye edici bir ürün. İyi bir enerji kaynağı olan bal ile birlikte kullanıldığında bu destek ve etki en yüksek noktasına çıkarılmış oluyor. Biakaf'ta şeker yerine güçlü bir etki için özellikle iyi kalite bal tercih edilerek yeni ürünün doğallığından taviz verilmedi. İçeriğindeki portakal aroması ise hem faydaları bakımından hem de lezzet bakımından ürünün kullanımını kolaylaştıran bir başka özelliği."

Önlemleri önceden alarak solunum yollarını daha iyi korumak gerektiğini belirten Yaman, "Kekik, bu konuda iyi bir yardımcıdır. Yüzyıllardır takviye amacıyla yaygın olarak da kullanılmıştır. Biakaf, yeni ve güçlü içeriği ile mukozayı kaplayan ince bir film tabaka oluşturarak bu bölgenin temizlenmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Biakaf'ın aksuvital.com, Aksu Vital satış noktaları ve aktarlardan rahatlıkla temin edilebileceğini bildiren Yaman, Biakaf'ın, çocuklar ve yetişkinlerin kullanımına uygun olduğunu kaydetti.