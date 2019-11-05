Son Dakika Haberleri: Aksu Yurtpınar'a içme suyu hattı
Son Dakika Güncel Aksu Yurtpınar'a içme suyu hattı

Aksu Yurtpınar'a içme suyu hattı

8 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Aksu İlçesi'nin Yurtpınar Mahallesi'nde yürüttükleri içme suyu projesini tamamlayarak hizmete sundu.

Aksu Yurtpınar'a içme suyu hattı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Aksu İlçesi'nin Yurtpınar Mahallesi'nde yürüttükleri içme suyu projesini tamamlayarak hizmete sundu.


Antalya'da vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyu ve alt yapıya kavuşması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü bu kez Aksu Yurtpınar Mahallesi için harekete geçti. Yurtpınar Mahallesi'nin Belen Mevkii'nde daha önce içme suyu şebeke bağlantısı olmaması üzerine çalışma yapan ASAT Genel Müdürlüğü, Belen için hazırladığı projeyi hayata geçirdi. Toplamda 12 bin 900 metre uzunluğunda 110 milimetre çapında içme suyu hattı döşenerek bölge sakinlerine içme suyu ulaştırıldı. Çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanarak yeni hat hizmete alındı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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