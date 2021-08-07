'Aksungur' 1000 uçuş saatine ulaştı - Son Dakika

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur' insansız hava aracı (İHA), sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı ve silahsız gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran 'Aksungur', sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi olan 'Aksungur İHA', sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan 'Aksungur\