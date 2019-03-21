Son Dakika Haberleri: Aksungur Gökyüzü ile Buluştu

Aksungur Gökyüzü ile Buluştu

58 dakika önce

Aksungur gökyüzü ile buluştuGökhan Artan / İstanbul, 21 Mart (DHA)-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı(İHA) ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Aksungur gökyüzü ile buluştu

Gökhan Artan/ İstanbul, 21 Mart (DHA)-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı(İHA) ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu AKSUNGUR'un, 40 bin feet'e kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

4 saatin üzerinde gerçekleşen ilk uçuşta otopilot ve otomatik iniş sistemine yönelik ayarlamalar yapıldı.İlk iniş otomatik olarak gerçekleştirildi. ANKA ile ortak Aviyonik Mimarı ve Yer Sistemlerini kullanan ANKA-AKSUNGUR'un üretimi 18 Ocak 2019'da tamamlanarak hangardan çıkışı gerçekleştirilmişti. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ANKA-AKSUNGUR'un, 40 bin feet irtifada 24 saat görev yapması hedeflendi.AKSUNGUR, çok çeşitli yükleri aynı anda taşıyabilme kapasitesine sahip platform ile Türksat uydusu üzerinden haberleşme ile menzil sınırı olmadan harekat icra edilebilecek. (Fotoğraflı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

21 Mart, İstanbul, DHA, Güncel
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